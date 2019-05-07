Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımız belli Binali Yıldırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran'a kadar İstanbul'da süreci Vali Ali Yerlikaya'nın götüreceğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştüğünü söyleyen Erdoğan, ''Az önce kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Hem Ramazan-ı Şeriflerini kutladım hem de bu verilen kararın ülkemiz için hayır olması temennisinde bulundum" dedi.

Erdoğan ayrıca "Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değildir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ziyaretinin tarihinin belli olmadığını belirtti.