Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bu eserlerin ülkemize ve şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Reyhanlı Barajı, Amik Ovası'nın taşkınlardan korunmasını ve sulanmasını sağlayacak önemli bir yatırımdır. 585 bin dekar arazi çiftçilerimize gelir artışı sağlayacak ve 52 binden fazla kişiye ilave istihdam sağlayacaktır. Amik Ovası'nda afet riskinin de önüne geçilmiş olacaktır. Ortalama 7 baraja denk su toplama hacmi var. Geçen yıl 175 bin dekarı etkileyen su baskınlarının alanı 25 bin dekara kadar düşmüştü. Amik Ovası afetlerle değil bereketiyle sembolleşen yere dönüşecektir.

Suriye sınırımıza yakın bir yerde 1977 yılında hizmete alınan Tahtaköprü Barajı'nı 9 metre yükselttik. 453 bin dekara çıkarmış olduk. Bu projenin sulamada yıllık ekonomik faydası 350 milyon lira, enerji üretimindeki katkısı da 80 milyon liradır. Kapasite artışıyla birlikte 31 bin kişiye ilave istihdam sağlanacaktır. Toplam sulama alanı büyüklüğü 1 milyon 50 bin dekarı buluyor. Sulama projesinin ilk kısmını yatırım programına aldık, en kısa sürede inşaasına da başlayacağız.



