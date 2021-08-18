Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'dan 552 Türk vatandaşını tahliye ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'dan 552 Türk vatandaşını tahliye ettik

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'dan 552 Türk vatandaşını tahliye ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'dan 552 Türk vatandaşının tahliyesini gerçekleştirildiğini belirtti.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 23:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı Kanal 7, Ülke TV, 24 TV, TVNET ve TV 360 ortak canlı yayınında Afganistan'daki son durumu değerlendirdi. Erdoğan, şimdiye kadar 552 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştirildiğini aktardı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Afganistan'daki vatandaşlarımızın güvenliğini ve huzurunu temin etmek bir numaralı önceliğimiz.

Vatandaşlarımızı özel uçak seferleriyle tahliye işlemlerimizi sürdürüyoruz.

Havalimanının 2 boyutu var: bir sivil, bir de askeri. Biz bu çalışmayı daha çok askeri havalimanı üzerinden yapıyoruz. Afganistan'daki vatandaşlarımıza seri bir şekilde ulaştık. Devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu kendilerine vurguladık.

Ülkemize dönmek isteyenleri devletimizin tüm imkanlarıyla bilgilerini derledik, toparladı ve bildirdik. Bugün askeri uçağımızla 201 vatandaşımızı İslamabad'a götürdük, oradan da THY ile ülkemize gelmelerini sağladık. Şu an itibarıyla toplam 552 kişiyi tahliye etmiş durumdayız.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı: Yüz yüze eğitim başlayacak


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
ABD neden kaybetti?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
ABD budur
Rauf Tamer
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Hakan Çelik
ABD için hezimet dünya için felaket
Hakan Çelik
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı: Yüz yüze eğitim başlayacak