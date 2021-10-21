Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'daki ziyaretlerini tamamlayarak yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'daki ziyaretlerini tamamlayarak yurda döndü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'daki ziyaretlerini tamamlayarak yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'daki ziyaretlerinin son durağı Nijerya'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

21 Ekim 2021, Perşembe 00:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR" saat 23.45'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilgililer karşıladı.

Angola, Togo ve Nijerya'daki temaslarının ardından yurda dönen Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

AA

İlgili Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da konuştu: İş birliğimizi derinleştirmekte kararlıyızCumhurbaşkanı Erdoğan, Nijeryada resmi törenle karşılandı


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
18 Ekim öncesi
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Çare ve umut
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Esas olan okulların açık kalması
Murat Çelik
Hakan Çelik
İstanbul’un Paris’ten ne eksiği var?
Hakan Çelik
Erkut Can
40 yıl sonra ne olacak?
Erkut Can
Murat Gülderen
Çocuk koltuğu deyip geçmeyin
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bayraktar ailesine başsağlığı telefonu