Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Türkiye’ye gelen Afrikalı gençlerle bir araya geldi.

17 Aralık 2021, Cuma 20:50 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Türkiye’ye gelen Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Bahçesi’nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu o anları sosyal medya hesabından, "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir buluşma gerçekleştirdim. Ülkelerine döndüklerinde Türkiye’nin fahri temsilcileri olacak bu gençlerimizin samimiyetinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum" notuyla paylaştı.

Buluşmada Çad vatandaşı Ömer Yahya, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’un ‘Zulmü Alkışlayamam’ şiirini okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şiirin ardından, ‘Maşallah benden iyi okuyorsun bu şiiri, ben bu şiirle birincilik almıştım" dedi.

İHA

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