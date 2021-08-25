Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta bölge valileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta bölge valileriyle bir araya geldi

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta bölge valileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta düzenlenen bölge valileri toplantısına başkanlık etti.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 19:04 Son Güncelleme:
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Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge valileriyle görüştü.

Toplantıya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de katıldı.

AA


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