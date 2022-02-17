Cenaze töreninde konuşma Erdoğan, "Rabbim inşallah ebedi alemde de bizleri kendisiyle aynı şekilde buluştursun. Tabi çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz bunlar çok çok önemli. Dayanışmamız çok çok önemli. Ahmet Erdoğan kardeşim yolun açık olsun inşallah. Doğup büyüdüğün yere Rize'ye yolcu ediyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Ailesine ve çevresine sabır eylesin." dedi.







