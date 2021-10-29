Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM’nin açılışını gerçekleştirdi

Beyoğlu’ndaki AKM açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahretin Altun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören katılıyor.

SİNAN OPERASI

Açılış töreninin ardından Hasan Uçarsu’nun bestelediği, librettosunu Halit Refiğ’in aynı adlı senaryosundan hareketle Bertan Rona’nın yazdığı "Sinan" operası sergilenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla operayı Hasan Uçarsu besteledi, librettosunu Halit Refiğ’in aynı adlı senaryosundan hareketle Bertan Rona’nın yazdığı ’Sinan’ operasında orkestrayı şef Gürer Aykal yönetiyor, eser iki perdeden oluşuyor.

YENİLENEN AKM HAKKINDA

10 Şubat 2019’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temelini attığı AKM, 2,5 yılda tamamlandı. AKM bünyesinde 2 bin 40 kişilik opera salonu, 802 kişilik tiyatro salonu, galeri, çok amaçlı salon, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, müzik kayıt stüdyosu, bir bilgi merkezi olarak kurgulanan ve müzik, sanat, mimari, tasarım gibi ihtisas başlıklarına odaklanan kütüphane, Yeşilçam Sineması ve tasarım dükkânı bulunuyor.

AKM’nin en öne çıkan unsuru Taksim Meydanı’na bakan, özel olarak tasarlanarak üretilen 15 bin seramik parçasıyla kaplı dev bir küre olan opera salonu. Opera salonu fiziksel, teknik ve mimari analizler sonucunda, en iyi doğal akustiği elde edebilmek için at nalı biçimli tasarlanarak yapıldı. Yüksek kalitede ses niteliği ve reverberasyon süresi olarak dünyadaki nitelikli opera salonlarının sahip olduğu standartlarda inşa edildi.

Salonda öncelikle opera, ama aynı zamanda senfonik konserler ve elektro-akustik destekli gösteriler için de doğru akustik şartlar sağlanabiliyor. Yan duvarlar boyunca kaplamalar akustik ihtiyaçlara uygun olarak özel olarak tasarlandı. Opera salonunda halı veya diğer tekstil döşeme gibi ses yutuculardan kaçınmak gerektiğinden, ahşap zemin tercih edildi.

DHA