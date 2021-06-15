Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Şuşa'da at yarışı izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Şuşa'da at yarışı izledi

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Şuşa'da at yarışı izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'da at yarışı izledi.

15 Haziran 2021, Salı 22:11 Son Güncelleme:
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Erdoğan ve Aliyev, Şuşa Valiliği'nin bahçesinde düzenlenen basın toplantısının ardından şehrin güneyindeki Cıdır Ovası'na gitti.

Yıllarca Azerbaycanlıların at yarışı oyunlarına ev sahipliği yapan ovada, yöresel oyunlar ve müzik eşliğinde at yarışları izleyen liderlere, eşleri de eşlik etti.

Gösterilerin sonunda Aliyev tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a at hediye edildi.

AA

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