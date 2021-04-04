Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yılında andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 24. yılında andı.
04 Nisan 2021, Pazar 18:25 Son Güncelleme:
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Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında, "Türk milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1378719405501251589
AA