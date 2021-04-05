Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarına ziyarette bulundu.

05 Nisan 2021, Pazartesi 21:14 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Beştepe'de bulunan Türkeş'in mezarına gitti. Erdoğan'ı burada Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine kırmızı ve beyaz karanfiller veren küçük bir çocuğu sevdi.

Tuğrul Türkeş ile mezara karanfiller bırakan ve su döken Erdoğan, dua etti.

Erdoğan'a, ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

AA

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