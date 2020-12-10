Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 4'üncü Sanayi Devrimi Merkezi Açılış Töreni'ne bir video mesaj gönderdi. Türkiye 4'üncü Sanayi Devrimi Merkezi'nin Türkiye'ye ve iş dünyasına hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu'na bağlı olarak kurulan 4'üncü Sanayi Devrimi Merkezi Ağına, Türkiye olarak 2020 yılının başında katıldıklarını söyledi.

Avrupa'daki iki örnekten biri olan bu merkezin faaliyetlerinin Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası tarafından yürütüldüğünü kaydeden Erdoğan, "Amacımız ülkemizi, Milli Teknoloji Hamlesi hedefimiz doğrultusunda, 4'üncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir. Salgın şartları sebebiyle henüz arzu ettiğimiz etkinliğe ulaşamamış olsa da, bu merkezde yapılacak çalışmaların ekonomik ve toplumsal hayatımıza önemli katkıları olacağına inanıyorum. Dijital dönüşümü ne kadar iyi yönetebilirsek, yeni dönemde kendimizi o kadar güçlü bir yere oturturuz" dedi.

Her ülkenin bu doğrultuda attığı adımlar ve elde ettiği birikimler olduğuna işaret eden Erdoğan, "Ama asıl olan, tüm bu birikimlerin uluslararası iş birliğiyle çok daha etkin bir fırsat iklimine dönüştürülmesidir. Türkiye olarak, çok taraflı iş birliklerine önem veriyor, yer aldığımız her platformda önemli ve pozitif katkılar sunuyoruz. Kamu tarafı ve özel sektörüyle, politikalarımızı küresel zemine taşımak ve uluslararası gelişmelerde aktif şekilde yer almak için her türlü imkânı değerlendirmekte kararlıyız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk sanayi devriminden bugüne teknolojinin insanların, toplumların ve devletlerin hayatında yol açtığı büyük değişimin, kendilerini 4'üncü sanayi devrimine çok daha sıkı bir şekilde hazırlamaya yönelttiğini ifade ederek, "Dijitalleşme sürecinde yetişmiş insan kaynağı, en kritik unsur olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye, nispeten genç, azimli ve yetişmiş insan kaynağıyla, bu sürece oldukça hazırlıklı girmektedir. Büyük sanayi kuruluşlarımızdan küçük ve orta ölçekli işletmelerimize kadar, yazılımdan donanıma tüm üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde akıllı şehirlerden sınır ötesi veri paylaşımına kadar pek çok alanda söz sahibi olabiliriz. Ülkemizin artık bu tür tarihi devrimleri geriden takip eden değil, öncülük eden, önünü açan bir konumda olmasını istiyoruz" mesajını verdi.

Erdoğan, bugün resmi açılışını yaptıkları Türkiye 4'üncü Sanayi Devrimi Merkezi'nin, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağını ümit ettiğini dile getirerek konuşmasını tamamladı.







