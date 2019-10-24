"Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, (Mazlum kod adlı teröristi) isteyecekler. (ABD'nin) Vermesi lazım bize". şeklinde konuşan Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Trump'ın kendisine bizzat anlattık. Biz şu anda biz size kırgınız, çünkü bir teröristle böyle bir mektup alışverişinde bulunuyorsunuz ve o mektubu kendi mektubunuza ek yapıp bize gönderiyorsunuz, hiçbir şey diyemedi, 'Zaman zaman biz böyle görüşmeler yapıyoruz."

"Pınarlar orada bol olduğu için Barış Pınarı olsun dedik"

Erdoğan, "Pınarlar oralarda (Fırat'ın doğusu) bol olduğu için biz buna Barış Pınarı olsun dedik. Barış Pınarı Harekatı da böylece başlamış oldu." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Biz Kürtlere düşman değiliz. Kürtler bizim burada kardeşlerimiz. Bizim onlarla alıp veremediğimiz yok. Bizim derdimiz teröristlerdir." dedi.

"Ayn-El Arab'a Amerikalılar 'girme, Ruslar 'gir' diyor"

"(Ayn-El Arab) Amerikalılar 'Oraya girme', Ruslar da 'Gir.' diyor. Bizim böyle de bir durumumuz var, gelişmelere göre kararımızı vereceğiz." ifadelerini kullanan Erdoğan şunları kaydetti:

"Ayn el Arab'a ve Münbiç'e de biz Türkiye olarak, Türk orduları olarak şu anda oralarda da bir gözetim veya kontrol durumumuz olacak. Ama en önemlisi de Tel Abyad'dan Cerablus'a doğru oradaki bütün bizim sınırla Suriye tarafında 10 kilometre derinliğinde yine bir barış koridorunu biz şu anda açmış olduk."

ABD ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Sayın Trump, benimle olan münasebetlerinde samimi. Bugüne kadar da mümkün olduğunca dürüst davrandı." dedi.

Erdoğan, ABD ziyareti hakkında, "Ayın (Kasım) 13'ünde tabii ki bu davete icabet edeceğiz ve heyet olarak gideceğiz." açıklamasında bulundu.

Amerika ile anlaşmaya ilişkin, "Hiçbir yerde terör örgütüyle müzakere veya terör örgütüyle anlaşma ifadesi geçmez. Ne geçer? Amerika ile Türkiye Cumhuriyeti şu, şu konularda anlaşmaya varmışlardır." ifadelerini kullanan şunları söyledi.

"Şu anda yaptırımların kaldırıldığını, kalktığını Sayın Trump açıkladı. 13'ünde Amerika'ya gitmemize mani bir hal kalmadı. Onun için gideceğiz. Orada daha önceki samimi tablolarımızı inşallah gerçekleştiririz."

"Biz inşa ve ihyaya geldik, yıkmaya değil" diyen Erdoğan şu şekilde konuştu:

"Suriye'deki ağır silahların, silahların süratle temizlenmesi veya bunların Türkiye'ye terki. NATO'da beraberiz ya. Silahları bize versinler."

"Üçlü dayanışma olmasaydı İdlib kan gölüne dönerdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"(Türkiye-Rusya-İran) Üçlü dayanışmamız olmamış olsaydı, İdlib adeta kan gölüne dönerdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"(DEAŞ'lılar) Az sayıda da olsa maalesef Türk de var. Bunların hepsinin yargılaması cezaevinde de olabilir veya diyelim ki Türkler ülkemize getirilir burada yargılanır. Bunlar içinde kadınlar, çocuklar var. Bunların üzerinde de hassasiyetle duruyoruz."

"Terörü kaynağında kurutma kararlılığımız var. Terörü beslersen bir gün de gelir senin gözünü oyar." ifadelerini kullanan Erdoğan şunu söyledi:

"Gün ola harman ola, yarın bu terör senin de canını yakar. Biz istiyoruz ki kimsenin başına böyle bir bela gelmesin."

"Arap Birliği, İslam dünyasının hiçbir meselesine cevap üretememiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arap Birliği, İslam dünyasının hiçbir meselesine cevap üretememiştir." değerlendirmesini paylaşan Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tüm İslam dünyasına sesleniyorum; Tayyip Erdoğan ve bizim siyasi hareketimiz ne bölgesel milliyetçilik ne kavmiyetçilik yapar."

"Avrupa'nın kapılarını açarsak ciddi oranda gidiş olur diye düşünüyorum"

Erdoğan, "Bizim terörden temizleyeceğimiz bölgede imar çalışmalarına hala bekliyoruz destek verecekler mi? 'Tamam biz veriyoruz' diyeni daha görmedik." dedi.

Türkiye'deki Suriyeliler hakkında konuşan Erdoğan, "Avrupa'nın kapılarını açarsak çok ciddi bir oranda gidiş olur diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Milletime hesabı Merkez Bankası mı ödeyecek?"

Erdoğan: "Merkez Bankası bağımsızdır derken, milletime hesabı Merkez Bankası mı ödeyecek, sandığa Merkez Bankası'nın başkanı mı gidiyor? Hesabı biz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Faiz oranları hakkında konuşan Erdoğan, "Tek haneliye geçtiğimiz anda çok daha seri olarak enflasyonda da ciddi manada düşüşü hep beraber göreceğiz." dedi.

"İHA ve SİHA'ların yerli ve milli olması bizi ciddi manada rahatlattı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İHA ve SİHA'lar hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Özellikle insansız hava araçlarımız, silahlı insansız hava araçlarımız, bunların yerli ve milli olması bizi ciddi manada rahatlattı." değerlendirmesinde bulundu.

"İki mutabakatı yaptık, terör koridoruna balyozu indirdik"

Erdoğan, "Bu millet her şeyden önce aziz bir millettir, bu birlik sayesinde bu iki mutabakatı yaptık, terör koridoruna da bu sayede balyozu indirdik." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "TSK'nın 7 şehidi var, 95 askerimiz yaralı. Suriye Milli Ordusu'nun 96 şehidi, 374 yaralısı var. 20 sivil şehidimiz, 187 sivil yaralımız var." bilgisini paylaştı.

AA