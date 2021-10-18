Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola'da resmî törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola'da resmî törenle karşılandı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola'da resmî törenle karşılandı

Angola’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından başkent Luanda’da bulunan başkanlık sarayında resmi törenle karşılandı

18 Ekim 2021, Pazartesi 14:12 Son Güncelleme:
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Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

DHA



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