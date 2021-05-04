Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da bir aileye iftarda konuk oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da bir aileye iftarda konuk oldu

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da bir aileye iftarda konuk oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayvancılıkla uğraşan bir aileye iftarda misafir oldu.

04 Mayıs 2021, Salı 22:06 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrılarak, Ayaş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Bekir Dikmen ve ailesini ziyaret etti.

Aile üyeleriyle bir süre sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi.

Burada Dikmen ailesiyle orucunu açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti.

AA

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