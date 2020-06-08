Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

ABD gibi bir ülkede çok ciddi rakamlardan bahsediliyor.

Birçok ülkeye yardım ettik. Benim hep aşkım dediğim bir adımım vardı. O da şehir hastaneleriydi. Çam ve Sakura Türkiye'nin en büyük hastanesi oldu. Her yönü ile muhteşem. En ileri teknolojiyi bu hastanede görebilirsiniz.

Acil durum hastanelerinin odaları istenildiğinde yoğun bakıma dönüşebiliyor.

''Nerede olursanız olun maskeyi takın''

Murat Dilmener duayen bir hoca ve bu hocamız corona'dan farklı bir anlam ifade ediyor. Yaptığımız son açılışlarla beraber 11 şehir hastanemiz oldu.

Bu sağlık turizminde bir patlama meydana getirecek. Sağlık turizmi ile mevsimlik turist açığımızı da kapayacağız. Bize hemen yurt dışından hastalar gelmeye başladı.

Şu anki belediye, malum zihniyete kaptırılınca, bizim paramız yok biz bu yolu yapamayız dedi.

3 önemli tedbir var. Nerede olursanız olun maskeyi takın. Özellikle kapalı alanlarda. Bir buçuk metrelik mesafeyi koruyalım. 3. önemli şey de temizlik. Ne olur bu 3 şeye dikkat edelim.

Ben gencim bana bir şey olmaz demesin. Bu hafta sonu maalesef, piknik alanlarında yol kenarlarında her yerde yapılanlar doğru şeyler değil. Bu işin telafisi zor. Bu virüs farklı bir virüs. Buna karşı tek çare, bilim kurulu üyelerinin söylediği şey; maske, mesafe, temizlik. Bunlara dikkat edeceksiniz.

''Üniversite olmayan ilimiz kalmadı''

Vaka sayısı düştü biliyorsunuz. Biz artık yoğun bakımda da sayıların daha aşağı inmesini istiyoruz. Vefatı sıfırlarsak çok daha mutlu olacağız.

Biz şu an dünyada 11. sıradayız. Ben Trump'a bu rakamları verince, 'Ooo' yaptı.

4 temel taşa çok önem verdik. Yoğun bir şekilde, orta öğretim ve üniversitelere önem verdik. Üniversite olmayan ilimiz kalmadı.

Eskiden ilacı bırakın ücretsiz almak, doktor tarafından yazılan ilaçların tamamını alamazdınız. Biz bunları kaldırdık. İstediğin eczaneden gidersin, ilacını alırsın.

Ülkelerden bir tanesinde ölen insanlarını bir kenara torbalarla koydular. Biz böyle bir zamanda yüzde 2 civarında ölüm oranımız. Fransa'yı dinlediğiniz zaman havasından geçilmiyor. İşte tablo ortada. Bizde durum çok farklı seyretti.

''5 tane daha şehir hastanesi yapacağız''

Yakın zamanda Türkiye'ye dönmüş olacak. İki tane başı tersten yapışık yavru, yaşları 2,5. Türkiye'de kimlere gösterdiysek netice alamadık.

Dediler ki bunu İngiltere'de bir doktor yaptı. Biz İngiltere'ye gönderdik fakat bizden de 2 doktor gönderdik. Bu yavrularımız başarılı geçen ameliyattan sonra Türkiye'ye dönmüş olacaklar. Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti bu. Genç yaşlı tüm vatandaşlarımıza sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Hizmet siyasetine öncelik veren bir ülkeyiz.

Manisa, Kayseri, Eskişehir hepsi şehir hastaneleri ile donatılmış. Yıl sonuna kadar 5 tane daha şehir hastanesi yapacağız. Hedefimiz 30 büyükşehirin 30'una da şehir hastanesi yapmak.

Çam ve Sakura'nın açılışını Japonya Başbakanı Abe ile beraber yaptık.

''5 buçuk milyon kişiye 1000'er lira verdik''

23 Nisan'da kimse dışarı çıkamazken, balkonlardan kutlama yaptık. İnşallah kısa zaman içinde telafi ederiz.

Kuzey Kıbrıs'ın isimsiz kahramanlarından Doktor Fazıl Küçük'ün eşi rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin.

Yerli ve milli solunum cihazına siparişler gelmeye başladı. 60 bine yakın sipariş var. Ankara'da sağlık vadisi oluşturacağız.

Bakanlığımız çalışmalarını yapıyor. ODTÜ içerisinde olacak. Bununla beraber ciddi bir sıçrama istiyoruz. Aşı, ilaç ve tıbbi atılımla dışa bağımlılığı bitirmek istiyoruz.

Bizim Sosyal Dayanışma Vakfı, dar gelirlilere maaş veriyor. Onları saymıyorum bile. Biz bu süreç içerisinde 5 buçuk milyon kişiye 1000'er lira verdik.

İçişleri Bakanlıklarımız ve Maliye Bakanlıklarımız bu dolandırıcılık şebeklerinin üstüne gitmeye devam ediyor. Haksız fiyat artışı yapanlar hakkında yasal işlem başlatılıyor. MASAK bunlarla ilgili incelemelerini başlatacak. Kamu bankaları kredi paketleri açıklamıştı. Onlar da bu paketleri fiyat artışı yansıtan firmalara sunmayacaklarını duyurdu.

''102 ülkeye yardım elimiz uzandı''

Birçok alanları farklı şekilde değerlendirerek bunları fırsata dönüştürmeyi planlıyoruz. Türkiye sağlık turizminde çekim alanı haline gelecek. Geçenlerde Putin ile görüşme yaptım. Dedim ki vatandaşlarınız Türkiye'yi özledi, açın gelsinler. Dün haber geldi. Türkiye'yi de gidilecek ülkere eklemişler. Sayın Johnson'a da aynı şeyi söyledim. Onlar da Türkiye'yi destinasyonları içine koymuş Şimdi Almanya direniyor.

102 ülkeye yardım elimiz uzandı. Bizim tarihimizde böyle bir özellik var. Biz bu özellikle tüm dünyayı kucaklıyoruz. İstiyoruz ki tüm insanlık aynı ruhla çalışmaya devam etsin.

ABD Başkanı Trump ile görüşme

Görüşmemiz bölgedeki gelişmeler ile bağlantılı olarak bir özellik arz ediyor. Akşam saatlerinde bu görüşmeyi yaptık. Libya konusu önem arz ediyordu. Onlarda Libya'daki gelişmeleri merak ediyorlar. Aramızda latifeler oluyor, onlara girmeyelim. Son durum nedir tüm gelişmeleri aktardık. Türkiye burada BM'nin tanımış olduğu Sarrac'ın destekçisi. Ama karşıda darbeci Hafter var. Desteğimizi sürdürüyoruz. Şu an birçok yer geri alındı. En hayati olan yerler alındı. Adeta Tunus'a dayanan kuzeydeki koridor tamamen Sarrac'ın konrolü altına girdi. Hafter'i çılgına döndürdü. Onlar kaçıyor, Sarrac ve ekipleri kovalıyor. Hedef Sirte'nin çevresini tamamen almak. Buralar petrol kuyularının olduğu bölgeler.

Bugünkü görüşmeden sonra ABD ve Türkiye arasında süreç ile ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Tabi Rusya ile bir görüşme de yapmamız gerekecek.

Doğu Akdeniz

Türkiye'nin yetki alanından taviz vermeyeceğini herkesin bilmesi lazım. Şimdi bizim 3 tane sondaj gemimiz, sismik araştırma gemimiz var. Çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir tane Fatih'i de Karadeniz'e gönderdik.

Yunanistan kurusıkı atıyor. Türkiye'ye bu tür laf atılır mı? Biraz kendine çeki düzen ver. Haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı bellidir. Diyorlar ki 'Ayasofya'yı camiye çevirmeyin', Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz biz mi idare ediyoruz?"

(Ayasofya) Danıştay kararını verir, o karar göre atılması gereken adım atılır.

George Floyd olayı

George Floyd'un öldürülmesi ırkçı bir yaklaşımın tezahürü. Vicdan sahibi hiçbir insanın kabul edebileceği bir durum değil. Trump ile görüşmemde bu konuya da değindim. Polisin gırtlağına basarak 'nefes alamıyorum' çığlıklarının attırdığı olay basit bir olay değil.

Siyasilere ve mültecilere olan ırkçılık herkesin malumudur. Obama bir siyahi olarak 8 yıllık başkanlığı döneminde, ABD'deki siyahilere yönelik ne adım attı?







