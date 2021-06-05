Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını yol boyunca birkaç kez durdurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını yol boyunca birkaç kez durdurdu

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını yol boyunca birkaç kez durdurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy’de vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan burada çocuklara da oyuncak hediye etti.

05 Haziran 2021, Cumartesi 18:23 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan Pendik Millet Bahçesi’nde düzenlenen "5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni"nde konuştu. Açılışın ardından Vahdettin Köşkü’ne geçmek üzere alandan ayrılan Erdoğan, Çengelköy’de kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını yol boyunca birkaç kez durdurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti. Erdoğan ayrıca çocuklara da oyuncak hediye etti.

AA

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