İşte Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları:

Artvin'in 31 Mart'ta tercihini gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum.

Biz Artvin'i çok sevdik. Sevmekle kalmadık tarihinde görülmemiş yatırımlar yaptık.

Ardahan'dan buraya helikopter yoluyla gelemedik. Kar, tipi, sis... Hakkınızı helal edin.

5-10 sene sonra Artvin var ya bambaşka güzel olacak. Biz millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.

Yusufeli Barajını helikopterler gelebilirse havadan şöyle bir inceleyeceğiz.

Biz Ferhat'ız Ferhat. Siz, Şirin... Size ulaşmak için dağları deldik dağları...

Geçen yıl Artvin'i doğalgazla buluşturduk. Bugün 145 kalem eserin toplu açılışını yapıyoruz.

Gücistan ülkemizle en fazla insani ve ticari ilişkisi olan ülkelerden birisi. Sarp Sınır Kapısı bu yüzden yoğun çalışıyor.

Sarp Sınır Kapısı'ndaki giriş çıkış peronunu 8'den 12'ye çıkardık. Gümrük alanını 46 bin metre kareye çıkardık.

Gürcistan tarafındaki bazı eksikliklerden dolayı yaya tünelinde biraz gecikme olacak.



