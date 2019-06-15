İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Toplantımızın bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak öncelikli iş birliğimizin derinleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden konferansı hep birlikte daha fazla desteklenememiz gerekiyor. Takvime bağlı somut hedefler belirlemeliyiz.

Günümüz dünyasında ne yazık ki düzensizlik mevcuttur. Terörle mücadele ediyoruz.

'KUDÜS KONUSUNDAKİ OLDUBİTTİLERİ REDDEDİYORUZ'

4 bin metrekarelik alanı Suriye'de teröristlerden kurtardık. Bölgemizin bir diğer kanayan yarası Filistin konusunda da duruşumuz belli. Kudüs konusundaki oldubittileri reddediyoruz.

Keşmir sorununun Pakistan ve Afganistan arasında diyalogla çözülmesini umuyoruz.

'TERÖRÜN HAKLI BİR GEREKÇESİ YOKTUR'

Terörün ve şiddetin hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Bu alanda kararlı bir duruş sergilenmelidir. Bir terör örgütünü yok etmek için başka bir örgütü desteklemek acıdan başka bir şey getirmez.

Modern İpek Yolu'nun yeniden büyümesini destekliyoruz. Bölgesel barışı, istikrarı zedeleyen adımların atılmasını doğru bulmuyorum.