Cumhurbaşkanı Erdoğan Atlas Sineması’na geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan sinemanın önüne geldi. Erdoğan makam aracından indiği sırada caddedeki vatandaşlar sevgisi gösterisinde bulundu. Bir kişi de Erdoğan’a çiçek verdi. Erdoğan’ı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı. Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirdikten sonra sinemaya girdi.

DHA