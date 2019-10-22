Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atmamız gereken adımları atacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Verilen sözler tam manası ile yerine gelmiş değil. Döner dönmez kesin neticeleri alacağız. Atmamız gereken adımları atacağız. Taviz verecek olursak terör örgütünün önünü açmış oluruz." dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta Türkiye-ABD mutabakatının sona ermesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Verilen sözler tam manası ile yerine gelmiş değil. Döner dönmez kesin neticeleri alacağız. Atmamız gereken adımları atacağız. Taviz verecek olursak terör örgütünün önünü açmış oluruz." ifadelerini kullandı.
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