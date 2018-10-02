Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa ve Amerika ile yeni dönem

TBMM’nin 27. Dönem 2. Yasama Yılı dün açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış konuşmasında “Faizlerden, enflasyondan, döviz kurundan bunalan, işini çevirmekte zorlanan herkesin yaşadıklarını yakından takip ediyoruz. Bankacılık sektörünün hareket alanının daralmasından kaynaklanan finans sıkışıklığının yol açtığı zincirleme sorunların öneminin ve aciliyetinin de farkındayız. Hiçbir sanayicimizi, tüccarımızı, çalışanımızı, vatandaşımızı vicdan ve ahlak yoksunu tefecilerin, fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz” dedi.

Erdoğan, Meclis’in itibarının artırılması gerektiğini belirterek “Yeni dönemde gerekiyorsa anayasayı, içtüzüğü değiştirerek, Meclisimizin etkinliğini ve itibarını artırmamız çok önemli” diye konuştu.

27. Dönem 2. Yasama Yılı’nın açılışı için toplanan Genel Kurul’da konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

16 NİSAN DEVRİMİ

16 Nisan halk oylaması, yönetim sistemimizi değiştirdiğimiz büyük devrimin adıdır. Bu çapta bir dönüşümü pek çok ülke büyük çalkantılar yaşayarak, bedeller ödeyerek tamamlayabilmiştir. Biz ise bu değişimi suhuletle gerçekleştirdik... 2007’de yaşanan Cumhurbaşkanlığı seçimi krizini aşmak için başlatılan çalışmaların kapısı, yeni bir yönetim sistemine açıldı.

İŞE YARAMADI

Geçmişten beri sıkça kurulan ve her seferinde Türkiye’nin tökezlemesine sebep olan tuzaklar bu defa işe yaramadı... Gece yarısı operasyonlarıyla ekonomimizi çökertmeye çalıştılar; bu saldırıyı da atlatma yolunda ilerliyoruz.

DEMOKRASİMİZ GÜÇLENDİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi demokrasimizi güçlendirmiştir. Her geçiş dönemi gibi bu süreçte de bir takım sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Tespit ettiğimiz her sıkıntıya anında müdahale ediyoruz. Ancak ekonomide asla hak etmediğimiz ve ülkemizin gerçek durumunu kesinlikle yansıtmayan dalgalanma, bu tür sıkıntıların daha çok göze batmasına sebep oluyor. Aldığımız tedbirler, yaptığımız görüşmeler ve geliştirdiğimiz programlarla ekonomimizi yeniden dengeye kavuşturmaya başladık.

SIKINTILARI İYİ BİLİYORUZ

Sanayicimizin, tüccarımızın, esnaf ve sanatkârımızın, tarım sektörümüzün, ücretli kesimin, velhasıl milletimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Faizlerden, enflasyondan, döviz kurundan bunalan, işini çevirmekte zorlanan herkesin yaşadıklarını yakından takip ediyoruz. Bankacılık sektörünün hareket alanının daralmasından kaynaklanan finans sıkışıklığının yol açtığı zincirleme sorunların öneminin ve aciliyetinin de farkındayız. Hiçbir sanayicimizi, hiçbir tüccarımızı, hiçbir çalışanımızı, hiçbir vatandaşımızı vicdan ve ahlak yoksunu tefecilerin, iyi günde ortaya çıkıp kötü günde kaybolan fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz. Serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, gereken her türlü tedbiri alıp uygulayacağız. Milletimizden biraz daha sabırlı olmasını, ülkesine ve yönetimine güvenmesini istiyorum.

MECLİS’İN İTİBARINI ARTIRMALIYIZ

Yeni dönemde gerekiyorsa anayasayı, içtüzüğü değiştirerek, Meclis’imizin etkinliğini ve itibarını artırmamız çok önemli.

KANUN TEKLİFLERİNİ BEKLİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve kararı seviyesindeki işleri zaten yürütüyoruz. Ancak bazı konular kanuni düzenleme gerektiriyor. AK Parti grubundaki arkadaşlarımız hiç şüphesiz yürütme olarak ihtiyaç duyduğumuz alanlardaki kanun teklifleriyle yasama faaliyetlerine daha çok katkıda bulunacaklardır. Diğer partilere mensup vekillerden de yürütme organı olarak bize destek olacak kanun teklifleri bekliyoruz. Gelin demokrasimizi birlikte güçlendirelim, ekonomimizi birlikte büyütelim, millete birlikte hizmet edelim.

İRAN’A YAPTIRIM

Bir dönem, Rusya ile aramızı bozmak için pek çok provokasyon yapıldı. Karşılıklı olarak sağduyuyu ve soğukkanlılığı elden bırakmayarak, bu sıkıntıların üstesinden geldik... Kıbrıs’ta ve Ege’de, Türkiye’ye rağmen hiçbir adım atılamayacağını da buradan bir kez daha tekrarlamak istiyoruz. Bu bölgede bizi yok saymaya kalkışanlar, kendi varlıklarını da topyekûn tehlikeye attıklarını çok iyi bilmelidir.

ABD GÜVENİLİRLİĞİNİ YİTİRDİ

Bir süredir yaşadığımız ve kurdaki yükselişin sebep olduğu hadiselerin, ülkemizin ekonomik gerçekleriyle, eksikleriyle ilgisi olmadığı çok açıktır. Amerikan yönetimi, aramızdaki siyasi ve hukuki sorunları diyalog yerine tehdit ve şantaj diliyle çözmeye çalışmak suretiyle yanlış yola girmiştir. Güya bize bedel ödetmeyi amaçlayan bu yöntem, aslında en büyük zararı Amerika’ya vermektedir. Çin ve AB başta olmak üzere pek çok ülkeyle adeta bir ticaret savaşına tutuşan Amerika, Türkiye’ye yönelik ekstra uygulamalarıyla güvenilirliğini iyice yitirmiştir. Kurdaki yükselişin yol açtığı belirsizlik yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bütçe disiplininden en küçük bir taviz vermiyoruz. Ülkemizin uluslararası piyasalardaki görünümünü güçlendirecek adımları birer birer atıyoruz. Türkiye kimseden para talep etmiyor, tüm çabamız uluslararası sermayenin ülkemizde yatırım yapmasını sağlamaktır...

AVRUPA İLE YENİ DÖNEM

AB ile tam üyelik sürecinde ülkemize yapılan haksızlıklar ve uygulanan çifte standart karşısında elbette sessiz kalamazdık. Avrupa ile yaşadığımız bu sıkıntılı süreci yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Ülkemize yönelik ithamların ve tutumların mesnedi kalmayınca, aklıselim galip gelmeye ve diyalog yolları yeniden açılmaya başladı. En büyük ticaret ortağımız olan, 5 milyon civarında Türk kökenli kardeşimizin yaşadığı coğrafyaya sırtımızı dönmemiz kesinlikle söz konusu olamaz.

Erdoğan’ı Adan karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı için TBMM’ye Genel Kurul’un açılmasına yaklaşık 10 dakika kala geldi. Erdoğan’ı Meclis Çankaya Kapısı’nda en yaşlı TBMM Başkanvekili sıfatıyla MHP’li Celal Adan, askeri törenle karşıladı. Karşılamada, Genel Sekreter Mehmet Ali Kumbuzoğlu da hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı Tören Birliği kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra şeref merdivenlerinde kendisini bekleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile tek tek tokalaştı.