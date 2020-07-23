Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi’nin tabelasını açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi’nin tabelasını açtı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi’nin tabelasını açtı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi’nde incelemelerde bulunarak, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı.

23 Temmuz 2020, Perşembe 19:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’daki Yüksek Askeri Şura’nın ardından İstanbul’a gelerek Ayasofya Camisi’ne geçti. Erdoğan, dört gün önce de incelemelerde bulunduğu Ayasofya Camisi’nde yaklaşık 1 saat kaldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti. Erdoğan ve beraberindekiler Ayasofya Camisi’nin girişine gelerek "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı, tabela önünde fotoğraf çektirdi.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
İddialı bir üniversite geliyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Özgürlükçü söylemden yasak savunuculuğuna...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bir günde bin kişiye maske cezası kesildi