Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayda bebek ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayda bebek ile telefonda görüştü

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayda bebek ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

24 Kasım 2020, Salı 23:23 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından Ayda'nın babası Uğur Gezgin ile telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada kendisine "Sizi çok seviyoruz" diyerek hitap eden Ayda'ya "Ben de sizi çok seviyorum" yanıtını verdi.

Erdoğan, İzmir'e gerçekleştireceği ziyarette Ayda ve ailesiyle görüşmek istediğini söyledi.

AA


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