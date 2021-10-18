Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 'Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 'Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 'Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin '18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

18 Ekim 2021, Pazartesi 22:24 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azadlığı azadlığımız, kaderi kaderimiz, kederi kederimiz Can Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

ANKARA (DHA)

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