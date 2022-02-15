Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı El Maktum’la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı El Maktum’la görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı El Maktum’la görüştü

Abu Dabi temaslarını tamamlayan Erdoğan, Dubai’ye geçerek görüşmelerine başladı. Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum ile bir araya geldi.

15 Şubat 2022, Salı 14:26 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE temaslarına devam ediyor. Abu Dabi temaslarını tamamlayan Erdoğan, Dubai’ye geçerek görüşmelerine başladı. Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

Daha sonra Dubai EXPO 2020 'Türkiye Ulusal Günü' etkinliklerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE, Türkiye ve Azerbaycan pavilyonlarını ziyaret edecek.



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