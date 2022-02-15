Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE temaslarına devam ediyor. Abu Dabi temaslarını tamamlayan Erdoğan, Dubai’ye geçerek görüşmelerine başladı. Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

Daha sonra Dubai EXPO 2020 'Türkiye Ulusal Günü' etkinliklerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE, Türkiye ve Azerbaycan pavilyonlarını ziyaret edecek.







