Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti.
18 Ağustos 2021, Çarşamba 19:34 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirildi. Görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yönelik yatırımları da ele alındı.
ANKARA (DHA)