İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirildi. Görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yönelik yatırımları da ele alındı.

ANKARA (DHA)



