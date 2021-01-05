Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Cumhur İttifakı'nın iki lideri arasında saat 14:00'te başlayan görüşme sona erdi.
05 Ocak 2021, Salı 15:49 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüştü. İkilinin Bahçeli'nin evinde görüşmesi ise kamuoyunda 'sürpriz' olarak nitelendirildi. Erdoğan görüşme öncesi Bahçeli ile selamlaştıktan sonra yağmur nedeniyle şemsiyesini alarak "Elhamdülillah rahmetle geldik" dedi.
Nelerin konuşulduğu merak edildi
Cumhur İttifakı'nın iki lideri geçen hafta da bir araya gelmişti. Bu görüşmeden kısa süre sonra yapılan sürpriz ziyarette nelerin konuşulduğu merak edildi.
Görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında 14:00'te başlayan görüşme sona erdi. İkili arasında hangi konuların ele alındığı henüz bildirilmezken, yaklaşık olarak 1.5 saat süren görüşmede, gündemde yer alan son gelişmelerin görüşüldüğü tahmin ediliyor.Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, görüşmenin ardından makam aracına kadar eşlik ederek uğurladı.
Daha önce de evinde ziyaret etmişti
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti.