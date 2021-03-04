Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili bilgi aldı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bilgi aldı. Şehit ailelerine başsağlığı diledi.

04 Mart 2021, Perşembe 20:01 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bilgi aldı.

Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi, yaralı askerlere şifa temennisinde bulundu.

AA

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