Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’de Türk Şehitliği’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitabının ardından Türk ve Azerbaycan şehitliğine geçen Erdoğan, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, dua etti.

AZERBAYCAN GÖREV GRUBU ASKERLERİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'deki temasları kapsamında Azerbaycan Görev Grubunda yer alan askerleri kabul etti. Kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.