Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için arabulucu olabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:

Bir defa Rusya ile Ukrayna arasında bölgede sınır ihlalinden tutunuz, herhangi bir işgale yönelik gelişmenin olması, savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi ihlal doğurur.

Rusya'nın tabi alan olarak bölgenin en büyük ülkesi, güç olarak en güçlü devleti, burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak bizler kabul etmiyoruz. Rusya ile ilişkilerimiz gayet güzel devam ediyor. Tarihinde olmayan sulh içinde Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri var. siyasi, askeri bazda ilişkiler gelişerek devam ediyor. Ukrayna ile aynı şekilde ilişkilerimiz gayet iyi. Olumlu gelişmeleri biz Rusya - Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz.

Barışın olmasına arabulucu olabiliriz. Üzerimize düşen görev neyse hazır olduğumuzu ifade etmiştim. Önümde Ukrayna ziyareti var. Bu arada Sayın Putin ile ama telefonla, belki Rusya ziyareti olabilir. Bölgede barışın hakim olmasını istiyoruz.









KORONAVİRÜS SALGINI

Şu anda Omicron daha da olumlu istikamette gelişmelere bir yerde vesile oldu. Vaka sayılarında artış oldu belki ama olumlu gelişmelere geçiş hızlı oluyor. Hastanelerde sıkıntımız yok. Şu sıkıntılı dönemlerde hastane inşaatlarımızın ne kadar hızlı gittiğini, gerek şehir gerekse diğer hastanelerimizin inşası hızla gerçekleşti. Hastanelerdeki doluluk oranı da anlatıldığı, zannedildiği gibi değil. Endişemiz yok. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasında... Maske-mesafe-temizlik önemli. Ondan sonra niye böyle oldu dememek lazım. Elimizden gelen tüm tedbirleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz.







