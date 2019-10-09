Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını belirterek, "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız"

Barış Pınarı Harekatı ile oluşturulacak güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerinin sağlanacağını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız."

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Erdoğan, harekatta görev alan askerlere başarılar dileyerek, şöyle devam etti:

"Harekatta görevli kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alnından öpüyor, kendilerine ve yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum."

Reuters: Obüsler de vuruyor

Reuters'ın Türk güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hava saldırıları topçu atışlarıyla destekleniyor. Ayrıca YPG/PKK'ya ait mevziler, mühimmat depoları da Türk obüsleriyle vurulmaya başladı.

Erdoğan liderleri bilgilendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.

Ceylanpınar'da vatandaşlara uyarı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyuluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'ın bazı bölgelerinden dumanların yükseldiği gözlendi. Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyulurken, Suriye sınırında savaş uçaklarının uçtuğu görülüyor.

Obüs atışlarının ardından ilçede konuşlu askeri birliklerden çıkan araçlar sınır hattındaki birliklere doğru hareket etti.

Bu arada, Ceylanpınar Belediyesi de yaptığı uyarılarla vatandaşların evlerine girmesini istedi.

Öte yandan, Akçakale ilçesinde telefon ve internet hatlarında kesintiler yaşanıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'a bilgi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.