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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın Valiliği'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Valiliği'ni ziyaret etti.

04 Mart 2019, Pazartesi 21:21 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın Valiliği'ni ziyaret etti

Valiliğe gelişinde polis tören mangasını selamlayan Erdoğan, Vali Sinan Güner tarafından karşılandı. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sırasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"na katılan birliklere mesaj gönderen Erdoğan, tatbikat dolayısıyla başarı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilikten ayrılışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Kaynak: AA

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