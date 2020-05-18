Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Mübarek günlerde bile kan akıtmaktan çekinmeyen teröristler mevlam kahretsin diyorum. İçişleri Bakanlığımız tarafından oluşturulan Vefa Grubuna PKK'lıların yaptığı saldırı, Adana'da CHP'lilerin yaptığı saldırı farklı araçlarla olsa da aynı gayeye yöneliktir.

Samimi mücadeleyi en ağır ifadelerle itham edenlerin bugün 3-5 belediye başkanlığı için düştüğü zelil hali ibretle takip ediyoruz.

Tüm proje partilerinin düşeceği durum eninde sonunda budur. İnsanımız inancına hayatlarının merkezlerine yerleştirdikleri halde, ülkenin ortak değerlerini istismar edenlerin foyaları ortaya çıkıyor. Demokrasiden ümitlerini kestikleri için her fırsatta darbe çığırtkanlığı yapanlar cevabı milletimizden alacaktır.

Salgın döneminde 65 yaş üstü vatandaşlarımız başta olmak üzere milletimize destek olmak için gece gündüz çalışan VEFA sosyal destek grubuna teşekkür ediyorum.

Bu hafta Kabine toplantımızın en önemli konusu corona salgınıyla ilgili gelişmelerdi. Salgınla mücadelemiz başarı ile sürüyor. Ancak bizim sadece salgının üzerinden gelmemiz yetmiyor. Tamamen ortadan kalkması tüm dünyada çözümüyle mümkündür.

Türkiye olarak yıllarca sınırlarımızı dışarıya kapatıp salgının bitişini bekleyemeyiz. Ne ülkemizde ne de dünyada hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bu yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz. Evimizden çıkıp girene kadar maske takmayı alışkanlık haline getireceğiz.

Ellerimizi her fırsatta yıkayacağız. Dezenfektan ürünlerini sıkça kullanacağız. Maske mesafe temizlik üçlüsü artık hayatımızın vazgeçilmezi olacaktır.

81 ilimizde 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde, bayram boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

15 ilimiz için geçerli olan seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı.

29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz.

Eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı eylül ayında başlayacak.

Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek.

Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz

Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır.

Bayramdan sonra inşallah DSİ'nin ülkemizin birçok yerindeki barajlarının açılışlarını yapacağız.







