Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus lideri Lukaşenko ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus lideri Lukaşenko ile görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus lideri Lukaşenko ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştü. Görüşmede, Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakereleri ele alındı.

01 Mart 2022, Salı 00:50 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahelesi ve son gelişmeler değerlendirildi. Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakerelerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu savaşın durdurulması ve barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

DHA

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