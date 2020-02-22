Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bergama Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bergama Belediyesini ziyaret etti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bergama Belediyesini ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bergama Belediyesine ziyarette bulundu.

22 Şubat 2020, Cumartesi 21:18 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basına kapalı gerçekleşen ziyaretinde Belediye Başkanı Hakan Koştu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Koştu, ziyaret sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye takdim etti. Belediye özel defterini de imzalayan Erdoğan, belediye önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Bir vatandaş, Erdoğan’a kendisinin kara kalem resmini hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı’yı da kabul etti.

AA

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