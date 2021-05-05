Futbol Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı’nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı’nı kutladı

Futbol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı’nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu şampiyonu olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı’nı tebrik etti.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 21:42 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu Şampiyonu olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı’nı ve tüm Beşiktaş taraftarını en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA

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