Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, BiP ve Telegram'a katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BiP ve Telegram'a katıldı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BiP ve Telegram'a katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı.

12 Ocak 2021, Salı 20:12 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BİP ve Telegram hesaplarına yer verildi.

Erdoğan, BİP uygulamasında "https://channels.bip.ai/join/rterdogan" adresinden, Telegram uygulamasında ise "https://t.me/RTErdogan" adresinden takip edilebilecek.

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AA

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