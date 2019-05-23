Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birkaç ay içerisinde açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hocamızın şahsi kütüphanesi bir hazine değerindedir. İnşallah bunları da vakıf ve müze bünyesinde en güzel şekilde koruyacak, değerlendirecek ve gelecek nesillere aktaracağız. Bu yıl vesilesiyle ülkemizin yanı sıra geniş bir coğrafyada yaklaşık 800 etkinlik gerçekleştirilecek. Halen devam eden bu etkinlikler yıl sonuna kadar kesintisiz sürecektir.

Fuat Sezgin hocamızın Bitlis'te başlayıp İstanbul'da süren ardından Almanya'ya uzanan ve İstanbul'da nihayete eren 94 yıllık hayatının her safhası paha biçilmez derslerle doludur. Dünya çapında böyle bir bilim adamının 1960 darbesinin ardından İstanbul Üniversitesi'nden uzaklaştırılması tarihimizin en büyük ayıplarından biridir.

SIKINTI, DERT BURADA

Açık konuşmak gerekirse hocamızın ülkemizde barındırılmamasının sebebi yürüttüğü çalışmaların başındaki 'İslam' ifadesidir. Şayet Fuat Hoca, İslam değil de mesela Roma veya Bizans tarihi çalışmış olsaydı emin olun hayatının sonuna kadar İstanbul Üniversitesi'nde kalmaya devam ederdi. Sıkıntı burada, dert burada.

İlim insanına sahip çıkmadığınız zaman işte ona Alman sahip çıkar ve Alman sahip çıktığı zaman da bu eserler Almanca dünyada yerini bulur. Halbuki İslam alimlerinin çalışmaları incelenmeden dünya bilim tarihinin incelenebilmesi de yazılabilmesi de mümkün değil.

BİRKAÇ AY SONRA AÇILACAK

Yavrularımız imkansızlıktan okuyamamıştır. Kalkıp büyükşehirlere gelemezlerdi. Biz ne yaptık 76 üniversiteden 206 üniversiteye çıktık. Karslı, Ardahanlı, Hakkarili, Vanlı kendi şehirlerinde okuyabiliyorlar. Niye? Eğer ilme saygılıysanız, ilmin önünü açacaksınız. Bunu yaparken de kendi kültürlerini aşağı gören aydınlarla da mücadele ettik. Türkiye'de büyük bir kütüphanemiz yoktu. 5 milyon ciltlik bir kütüphane yaptık. Birkaç ay sonra açılacak. 150 milyon ciltlik kütüphaneler var dünyada. Bizimki geride ama başlamazsak olmaz. Bizimde bir süre sonra dev kütüphanelerimiz olacak.

İslam ilim adamlarının dünyaya kazandırdığı birikim bugün dahi insanlığı yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Bunun yanında millet olarak medeniyet tarihimiz 5-6 bin yıl öncesine kadar gidiyor.

Bİlim insanlarımıza ülkelerinde bilim yapmaları için teşvik ediyoruz. Kısa süre sonra tüm dünyadaki bilim adamları için de cazibe merkezi olmayı hedefliyoruz. Bilim insanlarımıza birikimlerini ülkemizde değerlendirebilecekleri bir zemini hazırladığımızı gösteriyoruz.

Bıçak katilin elinde insanı öldürür. Neşter doktorun elinde hayat kurtarır. Fark bu. Bunu için dengeyi sağlamak gerekiyor. Bu yüzden savunma sanayiye önem veriyoruz. İnsanlık için barış, huzur, adalet, esenlik dolu bir gelecek inşa etmek istiyoruz. Fuat Sezgin Hocamızın açtığı yol, bize işte bunları anlatıyor. Gençler, Gülhane Parkı'na gidip, muhakkak kütüphaneyi görün. Ufkunuz genişleyecektir.







