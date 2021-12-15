Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisini kabul etti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri’yi kabul etti.

15 Aralık 2021, Çarşamba 16:42 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törende, Büyükelçi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Al Dhaheri’nin beraberindeki bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

İHA


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