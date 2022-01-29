Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Bir yıl içerisinde alt yapısıyla üst yapısıyla bütün bu binaları yapacağız dedik ve bitirdik. Bugün bu teslim töreniyle sizlerle bir aradayız. Tüm Dereli'nin sakinlerine huzurlu, mutlu bir gelecek Allah'tan diliyorum. Rabbim bizleri benzer felaketlerden muhafaza eylesin.

Bütün bu güzellikler hepsi Dereli'nin sakinleri kardeşlerim için. O günü unutmamız mümkün değil. Anında buradaydık. 15 kardeşimiz rahmetli oldu. Mekanları cennet olsun inşallah. Tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Aynı dönemde ardından Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın bütün bu bölgelerde çok değişik felaketleri ardı ardına yaşadık. Muğla'da Antalya'da yaşadık. Bizim için bu yıl felaketler yılı oldu. Gece gündüz çalıştık. Elhamdülillah Dereli'nin bu güzelliklerini görünce ben de mutlu oluyorum. Bir Cumhurbaşkanı olarak verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Yine Doğankent... Oraya da verdiğimiz sözü tuttuk. İcraat icraat icraat... AK Parti iktidarı budur.









Öyle bir ana muhalefet var ki yalandan geçilmiyor. Geçen akşam Ulaştırma Bakanım gayet güzel bir şekilde ağzının payını verdi.

Kendisine ait bir YouTube'u var. Millete sesleniyor. Şimdi diyor ki seviyesine inme... Seviyesi yok ki inelim. Benim için seviye millettir millet. Milletin seviyesine inilmez. Milletin seviyesine çıkılır. Biz Cumhur'dan icazet aldık Cumhur'la yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizde yapacağımız daha çok iş var. Samsun'dan Sarp'a kadar bu sahili inşa ettik mi ettik. Giresunumuzda üniversitesinden tutunuz bütün buradaki kurumlarımızı inşa ve ihya ettik mi ettik. Bugüne kadar fındıkta kimsenin erişemediği noktaya biz verdiğimiz fiyatla eriştik mi eriştik. Halkımızdan icazet neyse onu yaptık.

Size verdiğimiz bir söz daha vardı. Doğal gaz geldi mi? Ana muhalefet ne diyor... Doğal gazın 1 haftalık ömrü kaldık. Ne zaman yalan söylemeyi bırakacasın. Biz bütün tedibrlerimizi alıyoruz. Biz AK Partiyiz.