Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Video konferans vasıtasıyla vakıf veya derneklerimizin düzenledikleri toplantılara katıldık. Salgın sürecinde ABD'deki Müslüman kardeşlerimize yönelik desteklerinizi sürdürdüğünüzü biliyorum. Çabalarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Sağladığınız imkanlar sayesinde onlarca kardeşimizin kaygılarını giderdiniz. 500'ü aşkın öğrenciye hizmet sunması takdire şayandır. New York'taki yurdunda tamamlanarak hizmet vermeye başlayacağına inanıyorum. Gençlerine sırtını dönen onların ruh ve gönül imarı için gerekli düzeni göstermeye bir milletin istikbali tehdit altında demektir. Hükümetlerimiz döneminde yürüttüğümüz gençlerle ilgili durumlara hassasiyetle yaklaştık. Devletimizin kurumların burs ve derslerden vakıflarımızın teşvik edilmesine dek kendilerine her imkanı sunduk.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNE KAPTIRACAK TEK BİR EVLADIMIZ YOKTUR'

Vakfımızın gerçekleştirdiği örnek faaliyetler çağımızın vebası olan İslam düşmanlığına karşıda önemli katkılar sağlıyor. Bu programın önümüzdeki yıllarda katılımcı sayısının daha da artırılarak sürdürülmesini temenni ediyorum. Bizim terör örgütüne kaptıracağımız tek bir evladımız yoktur. Bilerek ya da bilmeyerek bu yapıların ağına düşen, elinden tutamadığımız her bir gencin sızını yüreğimizde hissediyoruz. Karşımızdakiler bir gence ulaşıyorsa, biz yüzlercesine binlercesine ulaşmaya gayret göstereceğiz. Her kesimden gençlerimize sahip çıkma konusunda siz kardeşlerime güveniyorum. Her fırsatta gençlerimize şu hususları anlatıyorum: Sizler sıradan bir milletin evlatları değilsiniz. Başınızı asla yere eğmeyin. Öz güveninizi asla kaybetmeyin. Çok yakında önemli sorumluluklar üstlenecek ülkemize aşkla sevda ile hizmet edeceksiniz. Sizlerden sadece eğitiminize odaklanmanızı, ülkeniz için hayal kurmaya devam etmenizi istiyorum.