Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM bahçesinde sergilenen Göbeklitepe dikilitaş replikasını ziyaret etti
  • Haberler
  • Siyaset Haberleri
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM bahçesinde sergilenen Göbeklitepe dikilitaş replikasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM bahçesinde sergilenen Göbeklitepe dikilitaş replikasını ziyaret etti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM bahçesinde sergilenen Göbeklitepe dikilitaş replikasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi yerleşkesinde sergilenen Anadolu'nun 12 bin yıllık mirası Göbeklitepe'deki dikilitaşların replikasını ziyaret etti.

21 Eylül 2021, Salı 23:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının ortak çabalarıyla yürütülen çalışma sonrası, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 2018'de kaydedilen Göbeklitepe'yi temsilen, alanda bulunan T formlu P18 dikilitaşının 1/2 oranında küçültülmüş kopyası, BM'nin bahçesinde sergilenmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na hitabının ardından, BM bahçesinde sergilenen dikilitaş replikasını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti.

Dikilitaş replikası, BM yerleşkesinde sergilenen ikinci "antik dönem Anadolu" eseri oldu.

BM, Göbeklitepe'deki dikilitaşların replikasına kalıcı olarak ev sahipliği yapacak.

Replika eser, Göbeklitepe'deki tüm dikilitaşlarda olduğu gibi bölgede "Şanlıurfa taşı" olarak bilinen kireç taşından, kendisi de Şanlıurfalı olan arkeolog ve heykeltraş Ahmet Demirtaş ve ekibi tarafından yaklaşık 2 ayda yontuldu.

AA

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi bölgede yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Liderlerin gündemi COVID, göç ve iklim
Hakan Çelik
Murat Çelik
Temelli ve HDP'ye sorular
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Seçmenler bir kararın eşiğinde
Oral Çalışlar
Erkut Can
Vallahi Billahi Günaydın...
Erkut Can
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Taze oy
Rauf Tamer
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Soylu, Karadağ Başbakan Yardımcısı Abazoviç ile görüştü