Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Borıs Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Borıs Johnson ile görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Borıs Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefonda görüştü.

14 Ocak 2022, Cuma 18:50 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık arasında savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı.

Görüşmede ayrıca Suriye ve Ukrayna’daki gelişmeler ile iklim ve mülteci başlıklarında bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.

DHA

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