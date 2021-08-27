Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç tarafından Başkanlık Sarayı'nda resmî törenle karşılandı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından millî marşlar çalındı. Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komşiç ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komşiç'in heyetlerini tanıtmasının ardından aile fotoğrafı çekildi. Aile fotoğrafında, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Şefik Caferoviç de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle baş başa görüşmeye geçti.

Erdoğan, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katıldı.

DHA