Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek’te heyetler arası görüşmeye katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek’te heyetler arası görüşmeye katıldı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek’te heyetler arası görüşmeye katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna’da, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle yaptığı baş başa görüşme sonrasında heyetler arası görüşmeye katıldı.

27 Ağustos 2021, Cuma 21:06 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç tarafından Başkanlık Sarayı'nda resmî törenle karşılandı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından millî marşlar çalındı. Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komşiç ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komşiç'in heyetlerini tanıtmasının ardından aile fotoğrafı çekildi. Aile fotoğrafında, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Şefik Caferoviç de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle baş başa görüşmeye geçti.

Erdoğan, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katıldı.

DHA

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SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi tören sonrası baş başa görüşme gerçekleştirdi