Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de ikili temaslarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de ikili temaslarda bulundu

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de ikili temaslarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'deki temasları kapsamında Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ve Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi.

13 Haziran 2021, Pazar 20:55 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de ikili temaslarına başladı.

Erdoğan, Staitenberger Otel'de Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 25 dakika sürdü.

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüştü.

Basına kapalı görüşme 20 dakika sürdü.

AA

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