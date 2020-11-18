Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu da geçer yahu diyoruz, inşallah geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Buralara vesayetle ya da aristokratik kanallarla gelmedik. Hayatın merdivenlerini teker teker tırmandık. KKTC Cumhurbaşkanı bunları davet ediyor. Gitmiyorlar sonra beni eleştiriyorlar. Bununla sana ekmek çıkmaz. Senin Kuzey Kıbrıs diye bir aşkın var mı? Yüzleri kızarmayan siyaset bezirganlarıyla işimiz olmaz.

Ekonomide, siyasette bir gönül işidir, adanmışlık işidir.

Bu yıl corona virüs nedeniyle iş dünyasında da farklı bir yıl geçiriyoruz. TOBB'un bu yılki genel kurulu malum ertelendi. Biz de iş dünyasında video konferansla bir araya gelmek istedik. Bu da geçer yahu diyoruz. İnşallah geçecek.

Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? İstihdam yapabilir miyiz? Üretim yapabilir miyiz? Mümkün değil. Öyleyse bizim bu noktada çok daha dikkatli olmamız lazım.