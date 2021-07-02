Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu gidişle yıl sonuna rekor kıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

3 gün içerisinde bu teşkilatımızı başta Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan bey olmak üzere il teşkilatımızla bir araya gelerek belediye başkanımız hep birlikte seferber oldular ve süratle gerek Arifiye organizasyonunu, gerek toplu açılışları gerekse şu anda yapmakta olduğumuz teşkilat toplantımızı gerçekleştirdiler. Bu teşkilat Sakarya'da çok şeyleri başarılı kılacaktır.

Biz toplam bedeli 2 milyar 600 milyonu bulan eğitim, spora, ulaşımdan sağlığa pek çok yatırımı Sakarya'ya sunduk. Açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin bir kez daha şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

*Aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık.

*Bugün açıklanan haziran ayı ihracat rakamları, Türkiye’nin üretim kapasitesini ve özel sektörün dinamizmini bir kez daha ortaya koydu.

*Allah’ın izniyle bu gidişle yıl sonuna biz rekoru kıracağız."

*Aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık.

*Her bir vilayetimizde hizmetlerimiz kat kat artarken küresel ölçekte de güçlü, itibarlı, sözünün ağırlığı olan ülke konumumuzu perçinliyoruz.

*Son 1,5 yıldır koronavirüs sürecinde yaşananlar dahi ülkemizin 2002’den beri kat ettiği mesafeyi göstermesi açısından yeterlidir.

*Türkiye, son 1 asrın en büyük sağlık krizi diye nitelenen bu salgını, hamdolsun dünyada en başarılı şekilde yöneten ülkelerden biri olmuştur.