Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ramazan ayının sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz. Toplam test sayısında 1 milyona gitmemize rağmen hasta ve ölüm sayımız günden güne azalıyor. Türkiye toplam hasta sayısına göre ölüm oranı bakımından da Avrupa'daki en iyi ülke durumundadır.

Yurt dışında yerleşik olmayan 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik. 59 ayrı ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz.

İsveç'te salgın hastalığa maruz kalmasına rağmen tedavi edilmeyen vatandaşımızı kızının çağrısın kulak vererek ülkemize getirdik.

Şu anda Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi yapılıyor. Avrupa ve ABD'de durumları pek çok ağır hastanın sigortası olmadığı veya hastanede kapasitesi yetmediği için kendi hallerine terk edildiği bilinen bir gerçektir.

Yıllarca ülkemizin sağlık sistemini ve altyapısını eleştirenler ortaya çıkan tablo karşısında umarım biraz mahcup olmuşlardır.

Sağlık kuruluşlarımızla vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyoruz. Son olarak ABD'ye tıbbi yardım malzemelerini de yarın gönderiyoruz.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hamdolsun toplam test sayısında 1 milyona doğru gitmemize rağmen, yeni hasta ve ölüm sayımız günden güne azalıyor. İyileşen hasta sayımızın, yeni hasta sayısını geçmesi olumlu yönde önemli bir kırılma noktasıdır. Türkiye, toplam hasta sayısına göre ölüm oranı bakımından da Avrupa'daki en iyi ülke durumundadır. Salgını çok rahatlıkla göğüsleyebilen sağlık sistemimiz, diğer hizmetlerde de herhangi bir aksamaya meydan vermeden faaliyetlerini sürdürmüştür. Sadece ülkemizdeki vatandaşlarımızın sağlığını korumakla ve tedavisiyle yetinmedik. Dünyanın her yerindeki kardeşlerimize de sahip çıktık. Yurt dışında yerleşik olmayan eğitim, umre veya kısa süreli seyahat için gitmiş bulunan 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik.

Vatanına kavuşan her vatandaşımızı önce yurtlarda karantinaya aldık, sağlıklarından emin olduktan sonra da evlerine yolcu ettik. Şimdi de 59 ayrı ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz. Bu vatandaşlarımızı da yurtlardaki karantina sürelerini doldurduktan sonra evlerine göndereceğiz."

"Türkiye için tünelin ucundaki ışık gözükmüştür"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'un insandan insana bulaşarak yayıldığına değinirken, şöyle devam etti:

"İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o derece hızlı ve etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık şekilde bir arada bulunduğu okullar, kimi işletmeler, spor tesisleri gibi yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu hafta sonu da yine 31 ilimizde 3 gün süreyle 1 Mayıs sebebiyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız. Vatandaşlarımızın 1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 24.00'e kadar devam edecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma sınırlandırmasına hassasiyetle riayet etmesini bekliyoruz. Cuma günü marketler yine 09.00 ile 14.00 arası açık olacak."

"Türkiye için tünelin ucundaki ışık gözükmüş, verdiğimiz emeklerin, yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alma vakti yaklaşmıştır." diyen Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Bu anlayışla önümüzdeki olumlu tablonun sürmesi halinde ülke genelinde hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın koordinasyonunda hazırlanan hangi alanda, hangi tarihte, hangi adımların atılacağını gösteren bu ayrıntılı programı yakında sizlerle paylaşacağız. Salgın nedeniyle adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini, 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz. Çiftçilerimizin mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan Hazine destekli kredi geri ödemelerini de faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Ar-Ge merkezleri ve teknoparklarda uygulanan evden çalışma sürelerini de 27 Mayıs'a kadar uzatıyoruz. Attığımız her adımı, sağlıkla ilgili önceliklerimizden asla taviz vermeden ve bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda hayata geçireceğiz. Tüm bakanlıklarımız, kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili planlarını ve hazırlıklarını sürdürüyor."

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında toplanan bağışların destek programları için kullanıldığını belirterek, "Kampanyamızda şu ana kadar 1 milyar 850 milyon lira meblağ toplanmıştır. Hayırseverlerimizi devam eden kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum. Sosyal yardım programlarımızın bütçelerini de artırdık." diye konuştu.

Erdoğan, ramazanda hayır yapmaya, zekatını ve fitresini vermeye hazırlanan vatandaşlara da "Her hayırseverimiz köyündeki, mahallesindeki, ilçesindeki, ilindeki en yakın akrabalarından, komşularından başlayarak ihtiyaç sahibi tüm kardeşlerine sahip çıkmalıdır. Bu güçlü dayanışma ve yardımlaşma ile hem Ramazan-ı Şerif'i değerlendirmiş hem de salgın sürecinin sıkıntılarını paylaşmış olacağımıza inanıyorum." çağrısı yaptı.

AA







