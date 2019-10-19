Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milleti kimse yenemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’de AK Parti Kayseri İl Teşkilatı ile yemekte bir araya geldi

19 Ekim 2019, Cumartesi 18:52
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milleti kimse yenemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarından satır başları şöyle:

Bizler, bir oldukça, beraber oldukça, kardeş oldukça iyi kötü günümüzde birbirimizin yanında oldukça Allah'ın izniyle bu milleti kimse yenemez.

Türk milleti, bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına alabileceğini bir kez daha ispatlamıştır.

Bölgemizde ve dünyamızda istedikleri gibi at oynatabileceklerini sananlar, bu işin o kadar kolay olmadığını artık kabul etmelidir.

Ayrıntılar gelecek…


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